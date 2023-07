Kimberly de Survivor Québec fête son enterrement de vie de fille et quelques images ont surgi du web

Kimberly a parlé à quelques reprises de ses épousailles lors de son séjour sur l'île de Survivor Québec.

Son mariage est à nos portes et en ce beau vendredi de juin, elle a fêté son « bridal shower » - communément appelé « enterrement de vie de fille » au Québec - aux abords d'un lac.

Bien qu'à une certaine époque ce n'était que des femmes qui prenaient part à l'évènement, les moeurs changent et les hommes peuvent maintenant y assister aussi. C'était le cas pour la cérémonie de Kimberly. Son futur mari et Sango, un joueur de Survivor et ami de Kimberly, étaient présents lors des festivités.

C'est d'ailleurs par l'entremise de ce dernier que nous avons pu découvrir des images de la magnifique robe blanche que portait la future épouse. Voyez le tout dans la publication au bas de l'article.

La décoration des lieux était splendide, dans les tons de blanc et de rose.

On espère que cette journée a été à la hauteur des espérances de Kimberly!

Rappelons que la jeune femme nous avait parlé de la pression de la représentativité lors de son passage à Survivor. Ses propos étaient fort intéressants. Lisez le tout ici.