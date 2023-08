Justin Morissette revient pour une première fois sur sa séparation médiatisée d’avec Émilie Bierre

Justin Morissette nous parlait ici de ses ambitions de faire carrière sous les projecteurs, un désir sincère qui l’habite pour les bonnes raisons, à commencer par la passion de la scène.

Or, d’être identifié comme « le fils de... » – de surcroît d’une maman à l’aura médiatique plus grande que nature, une certaine Véronique Cloutier, et d’un papa producteur influent, un dénommé Louis Morissette – pourrait poser un défi supplémentaire pour quiconque voudrait tirer son épingle du jeu dans le métier. Justin en est conscient… mais ne s’en inquiète pas trop.

« Il faut y penser. Est-ce que je vais arriver à me détacher complètement de cette image-là? Non, jamais. Autant en parler et l’aborder avec humour. Dans les numéros que je fais en ce moment, c’est mon premier gag. C’est par rapport à mes parents. Crevons l’abcès! Oui, je suis ça. J’ai envie d’en parler éventuellement, de parler de ma vie là-dedans. Je pense que ça intéresse le monde. Je m’en fais beaucoup parler. Je peux donc créer mon image, mais mes parents vont toujours être là. Je ne peux pas changer de parents! », a-t-il confié à Showbizz.net, en échappant un petit rire.

Qui dit célébrité dit parfois commentaires virulents sur les réseaux sociaux. Ses parents en savent quelque chose. Justin Morissette trouve-t-il ardu de devoir affronter l’opinion populaire, pas toujours délicate?

« Je ne regarde pas tant les commentaires. Moi, j’aime ce que je fais. Je trouve que c’est bon, je me fais dire que c’est bon, et je suis là pour m’améliorer. Peu importe ce que les gens vont dire, ça ne m’affectera pas. C’est le fun quand les gens sont contents, mais il y aura toujours du monde pas content. Il faut juste apprendre à dealer avec ça. Il ne faut pas s’en préoccuper. »

Déjà, le garçon a connu un bref aperçu du revers de la médaille de la notoriété quand sa séparation d’avec la comédienne Émilie Bierre, avec qui il s’était beaucoup affiché sur les réseaux sociaux depuis le début de leur relation, en 2019, a défrayé les manchettes des publications artistiques. Est-ce que de voir sa rupture être ainsi annoncée l’a dérangé? Sera-t-il plus discret sur ses amours à l’avenir? Il éclate de rire quand on lui pose la question. « C’est la première fois que je m’en fais parler, six mois plus tard…! », a-t-il noté, nullement ébranlé.

« Ça dépend. Si j’ai envie de m’afficher [avec une copine], je le ferai. Ça ne concerne pas nécessairement les gens, mais si j’en parle, c’est que je suis ouvert à avoir un retour face à ça. Notre séparation, à Émilie et moi, a été médiatisée, mais ç’a zéro été difficile, parce que ça s’est su des mois plus tard, ce que les gens ne savaient pas. Ça ne me freine pas à médiatiser ce que je fais. Si j’ai envie de le faire, je le fais. Je suis capable de garder mes choses dans l’ombre aussi. »

D’ailleurs, avis aux demoiselles : Justin Morissette est toujours un coeur à prendre actuellement.

« Brisons le silence : je suis célibataire en ce moment! (rires) Je suis bien, je fais mes affaires... »