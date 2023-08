Julie Snyder dévoile le jardin enchanté dans sa cour aux Îles-de-la-Madeleine : c'est spectaculaire!

Les dernières retouches ont récemment été apportées aux constructions de Julie Snyder à son hôtel aux Îles-de-la-Madeleine et, via une vidéo, elle a dévoilé le résultat final.

Le jardin enchanté qu'elle a fait bâtir à l'entrée de La Saline, un pavillon adjacent à l'hôtel, n'est rien de moins que spectaculaire!

« Quand le soleil se couche sur l’océan, le jardin s’illumine grâce aux panneaux solaire et l’énergie humaine », explique-t-elle en accompagnement de la vidéo.

« En effet il faut marcher sur un petit tapis noir pour que l’allée s’éclaire et que les petites lumières qui rappellent les lucioles scintillent à travers les herbes hautes et les géraniums. Moment maritime magique et poétique. Bravo au concepteur-designer @worldofmarzell qui sublime ce lieux envoûtant et à l’équipe des îles de Créasol. : c'est spectaculaire! »

