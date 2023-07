Découvrez le résultat des travaux du pavillon de l'hôtel de Julie Snyder

Le Jour J aux Îles-de-la-Madeleine s'est conclu mardi soir.

On a pu y découvrir le résultat des travaux que Julie Snyder et son équipe ont fait sur l'un des pavillons de l'Hôtel de la Grave, La Saline.

L'animatrice et productrice a fait appel à une importante quantité de spécialistes, notamment pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, afin de créer un petit coin de paradis à Havre-Aubert.

Julie Snyder se dit très fière de son idée d'avoir fait peindre le plancher en blanc avec des lignes bleues pour délimiter l'espace.

La petite maisonnette comprend une chambre, une cuisine et une petite salle à manger dans le même espace, ainsi qu'une salle de bain dans laquelle les gens en chaise roulante pourront aisément se déplacer.

On vous invite à découvrir ici nos photos du bâtiment principal de l'Hôtel de la Grave, qui est d'ailleurs disponible pour réservation cet été. Le prix de location s'élève à 8000 $ en haute saison, 7000 $ en moyenne saison et 4500 $ en basse saison pour une semaine. La maison comprend 6 chambres ayant chacune une salle de bain privée. Un vaste salon, une grande salle à manger et une cuisine conviviale.

Rappelons que Julie Snyder s'est également fait un bilan très honnête de ses dernières années difficiles dans le dernier épisode du Jour J aux Îles-de-la-Madeleine. Voyez ce qu'elle a dit ici.