Julie Snyder fait un bilan très honnête de ses dernières années difficiles

Ce mardi était diffusé le dernier épisode du Jour J aux Îles-de-la-Madeleine, émission dans laquelle elle présentait l'évolution des rénovations de l'Hôtel de la grave (voyez nos photos du splendide hôtel ici), tout en dévoilant des extraits de la vie de l'animatrice aux mille projets.

À la toute fin de l'émission, Julie Snyder a fait un bilan très honnête et émouvant des moments difficiles vécus au cours des dernières années.

« C'est sûr que ces dernières années, j'ai été sur une mer très agitée, en pleine tempête avec du vent de face. Tout arrachait », indique d'abord l'animatrice au volant de sa Volvo sur les routes sinueuses des Îles.

« Je me suis séparée du père de mes enfants, après ça j'étais face à la faillite. J'ai surmonté la faillite. Après ça, j'ai revécu une séparation, une dépression à travers ça et la grande insécurité financière, d'être responsable de plein de mes collègues et de me demander si on allait s'en sortir, si on allait avoir un chèque de paye la semaine suivante. Quand je regarde ça et je me dis : "Ça s'est calmé, je suis capable de prendre des risques et de me sentir en sécurité". »

Elle termine en disant : « Fini, le rétroviseur, je regarde en avant. »

Précisons que Julie Snyder a déjà annoncé être de retour à l'animation cet automne. Découvrez dans quel projet ici.