Josélito Michaud pourrait revenir à la télé

Un peu plus tôt cette semaine, nous avons été attristés d'apprendre le décès de Daniel Pinard, une figure marquante du paysage culturel et culinaire québécois. Comme plusieurs personnalités connues, Josélito Michaud a ainsi souligné son appréciation pour le grand homme que le sociologue était, en partageant une entrevue réalisée avec lui dans le cadre de l'émission On prend toujours un train pour la vie. De quoi se rappeler un beau et doux moment de télé.

Puis, Josélito est revenu à la charge ce vendredi, dans une déclaration pour la moins surprenante qui n'a pas manqué d'attiser notre curiosité. En effet, si le populaire auteur avait déclaré au printemps dernier qu'il prenait sa retraite d'animateur à la télévision (les détails ici), il a dévoilé sur sa page Facebook qu'un projet en particulier pourrait bien le faire revenir à ses premières amours. Il explique :

« UN SEUL PROJET ME FERAIT SORTIR DE MA RETRAITE D’ANIMATEUR TÉLÉ TEMPORAIREMENT, ÇA SERAIT DE PRÉSENTER UNE SÉRIE DANS LE TRAIN DE CHARLEVOIX.

Je me suis fais une affiche pour me l’imaginer. On lance cette idée dans l’univers!

Après avoir revu quelques émissions dans le train, dont celle avec Daniel Pinard, une douce nostalgie est montée en moi. Un souvenir intact de la sensation que j’éprouvais quand j’étais assis dans le train et que j’échangeais avec mes invités sur les choses de la vie! C’était tellement inspirant d’être à l’écoute! J’ai appris la vie.

Vous êtes encore tellement nombreux à me parler du train. À tous les jours, vous me racontez une des entrevues qui vous a marquée.

Quelle est l’entrevue dans le train dont vous vous souvenez? »