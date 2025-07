Josélito Michaud met sur pause tous ses engagements professionnels

Ce vendredi, Josélito Michaud a annoncé sur sa page Facebook qu'il prenait une pause de tous ses engagements professionnels, d'une durée déterminée. En effet, l'imprésario et auteur a révélé qu'il s'absenterait un mois entier, précisant qu'il n'a « plus vraiment le choix ».

Dans un texte sincère et honnête, il explique les motivations qui l'ont incité à prendre cette décision :

« Quand je vois ce qui arrive à bien des gens dont Jean-Philippe Wauthier, mon intérieur me demande et m’impose une pause. Une vraie.

Je l’entends. C’est fort. Ça crie fort en moi.

Trop fort me dirait mon neurologue.

Je n’ai plus vraiment le choix. En fait, j’ai le choix.

Je me choisi.

Je vous invite, si c’est possible pour vous, de le faire aussi. De vous arrêter et de regarder la beauté du monde.

Demain soir, après le spectacle de Luc Langevin, je m’arrête pour un mois. Un mois où je serai moins présent sur les réseaux sociaux. Un mois où je vais tout faire ce qu’il faut pour que les troubles neurologiques fonctionnels qui m’accablent ne soient plus fonctionnels autant.

J’en suis capable. Mais je dois écouter la discorde entre mon cerveau et mon corps pour qu’ils s’accordent une fois pour toute et que ma musique soit plus harmonieuse. »

Vous pouvez voir la publication complète ci-dessous. En somme, il est clair que la situation entourant l'arrêt professionnel de Jean-Philippe Wauthier a pu teinter la décision de Josélito. Mentionnons que l'animateur de Bonsoir bonsoir! a décidé de prolonger sa pause, après avoir tenté un bref retour en ondes. Il est par ailleurs hospitalisé depuis quelques jours. Les détails ici.

L'imprésario de Luc Langevin conclut son message en invitant ses fidèles abonnés à rester à l'affût de ses futurs projets, lesquels prendront notamment la forme d'un balado et de la sortie de son 5e livre en carrière, en septembre prochain.

Rappelons que Josélito s'est récemment exprimé sur la maladie neurologique rare qui l'accable, dans une touchante entrevue qu'il nous a accordée. C'est à lire dans cet article.