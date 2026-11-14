Josélito Michaud dévoile les effets de son trouble neurologique dans une vidéo

C'est au printemps 2025 que Josélito Michaud levait le voile sur une condition de santé très peu connue, les TNF, à savoir les troubles neurologiques fonctionnels. Depuis, l'animateur se fait le porte-parole des personnes qui en sont atteintes, désirant révéler au grand jour cette rare condition de santé.

C'est d'ailleurs pour cela que Josélito s'est lancé dans une quête spéciale, dans un nouveau documentaire qui verra le jour l'an prochain, près de deux ans après l'annonce de la maladie. Les détails ici.

S'il présentait la semaine dernière certains ennuis de santé, le principal intéressé est revenu à la charge ce vendredi, avec une vidéo pour le moins percutante, où on peut le voir en train de vivre une crise, montrant ainsi des problèmes d'élocution très visibles.

Vous pouvez voir la vidéo en question en bas de cet article.

Dans le texte qui accompagne la vidéo, Josélito explique les motivations derrière sa publication : une personne vient de s'enlever la vie et une autre a demandé l'aide médicale à mourir. « J’ose vous dévoiler une partie de mon intimité, 8 secondes seulement pour que vous compreniez ce que nous vivons, explique-t-il. Dans ce cas-ci, j’ai vécu une crise du TNF où l’élocution est vraiment problématique. Ça dure de longues minutes, parfois une heure et je réussis à déjouer mon cerveau pour qu’il ne reste pas dans cet état trop longtemps. J’ai des moments où mon corps est paralysé et très souffrant. »

Puis, Josélito profite de sa tribune pour interpeler la Ministre de la santé du Québec, Marie-Karlynn Laflamme, sur la réalité des TNF, dans le but de faire avancer la cause.

« Nous avons besoin que l’ensemble du personnel de la santé soit mieux informé et formé pour reconnaître les TNF. Que les diagnostics soient posés plus rapidement. Que les équipes spécialisées soient plus nombreuses et que les personnes atteintes aient accès à des soins adaptés, sans devoir attendre des années. Nous avons besoin d’un véritable parcours de soins, du diagnostic jusqu’à la réadaptation, avec un accompagnement humain pour les patients et leurs proches. Ce n’est pas un privilège que nous réclamons. C’est le droit d’être soignés, soutenus et de retrouver une qualité de vie. »

On espère que sa voix fera écho auprès des personnes concernées!