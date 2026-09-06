Josélito Michaud fait un important appel à tous

Depuis qu'il a annoncé qu'il souffrait de troubles neurologiques fonctionnels, Josélito Michaud se fait un devoir de partager à ses abonnés sur les réseaux sociaux les hauts et les bas de sa nouvelle situation de santé. Au fil des mois, nous avons ainsi fait la rencontre d'un Josélito combatif et courageux, qui s'avère au final très inspirant.

Il y a quelques mois, ce dernier annonçait qu'il avait amorcé la préparation d'un documentaire spécial pour la télé, dans lequel il comptait lever le voile sur sa vie privée et ainsi présenter au public les moindres dessous de sa vie avec la maladie. Le tout, dans le but de faire avancer la recherche sur la maladie et atténuer certaines idées préconçues. Lors de la rentrée télé de Radio-Canada, qui s'est tenue un peu plus tôt cette semaine, nous avons appris que le documentaire La machine brisée serait présenté sur les ondes d'ICI Télé dès le mois de mars 2027.

C'est dans cette optique que l'animateur a lancé un appel à tous sur sa page Facebook, espérant recueillir des témoignages de personnes atteintes des mêmes troubles que lui.

« LA MACHINE BRISÉE. J’AI BESOIN DE VOS TÉMOIGNAGES SUR LES TNF. Je m’apprête à tourner un documentaire au titre évocateur : LA MACHINE BRISÉE. Ma femme Véronique m’aide beaucoup dans ce projet. Depuis que j’ai annoncé publiquement être atteint de troubles neurologiques fonctionnels (TNF), j’ai reçu des centaines et des centaines de messages sur Facebook. Vous êtes nombreux à me confier que vous vivez des symptômes semblables aux miens, que vous êtes toujours en attente d’un diagnostic ou que vous cherchez désespérément à être pris en charge. Vos témoignages m’ont profondément bouleversé. Ils m’ont surtout fait prendre conscience d’une chose : nous sommes beaucoup plus nombreux que je ne l’aurais imaginé » lance-t-il.

« Une chose est certaine : vous n’êtes plus seuls. Ensemble, nous allons créer une grande communauté de soutien, d’écoute et d’espoir. Je veux que les troubles neurologiques fonctionnels soient enfin connus, reconnus et entendus. Parce que lorsque la souffrance est comprise, elle devient un peu moins lourde à porter. Et surtout, il faut garder espoir. Les recherches les plus récentes démontrent qu’il est possible d’améliorer considérablement son état et de retrouver une meilleure qualité de vie. Cela passe notamment par une meilleure compréhension des facteurs déclencheurs, une prise en charge adaptée et la volonté de ne pas se définir uniquement par les TNF. Je pars en quête de ma guérison, mais surtout à la recherche de réponses qui pourraient nous aider à reconnaître les signes précurseurs et, peut-être, à éviter que toute la machine s’arrête. »

Toute personne qui souhaiterait témoigner au sujet des TNF peut le faire en écrivant à cette adresse : tnf_sondage@outlook.com. Nous tenons à saluer la volonté et la conviction qui animent Josélito Michaud pour cet important projet, dans l'espoir que des voix refoulées puissent enfin être entendues et ainsi servir à faire avancer la cause.

Rappelons que Josélito a de nouveau dit « oui » à sa femme, la semaine dernière, avec un célébrant bien connu. Découvrez une photo ici.