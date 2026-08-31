Mario Pelchat fait une rare sortie pour le mariage de ce couple connu

Ce dimanche, 26 ans après leur premier mariage, Josélito Michaud et sa conjointe Véronique Béliveau se sont à nouveau dits « oui », devant famille et amis.

Dans une cérémonie sobre et intime, les deux tourtereaux ont ainsi renouvelé leurs voeux, avec un célébrant bien connu. En effet, c'est nul autre que l'auteur-compositeur-interprète et homme d'affaires Mario Pelchat qui a été mandaté par le couple pour les célébrer.

« Aujourd'hui, à 11:11, Véro et moi, nous nous sommes «OUI ». Une fois de plus. 26 ans après la première fois. C'était touchant, émouvant et intime. Quelques amis seulement et nos enfants. Mario Pelchat a célébré la cérémonie » a écrit le principal intéressé.

Il y a quelques mois, Mario avait annoncé qu'il réduisait ses activités professionnelles et de fait, nous ne l'avions pas vu depuis le printemps dernier. Voyez une photo ci-dessous.

Les enfants de Véronique et Josélito ont d'ailleurs joué un grand rôle dans ce second mariage, Yasmina ayant tout organisé. Le fier papa a tenu à les remercier dans un touchant texte qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, montrant au passage tout l'amour qui unit la magnifique famille.

« MES ENFANTS, MES AMOURS. Aujourd’hui, à 11 h 11, exactement comme il y a 26 ans, Véro et moi nous nous sommes dit « oui » une seconde fois devant nos enfants, Yasmeena et Antoine, et une poignée d’intimes. Mon ami de longue date Mario Pelchat nous a fait l’immense cadeau d’agir comme célébrant. Toute la matinée, les nuages s’étaient amoncelés, laissant planer la menace d’un violent orage. Puis, au moment précis où la cérémonie a commencé, le soleil s’est frayé un chemin. Comme il y a 26 ans. Il est resté avec nous tout au long de la célébration, réchauffant nos visages… et surtout nos cœurs.

Notre fils Antoine nous avait écrit un mot magnifique. Rassemblant tout son courage, il a pris la parole devant nos invités pour nous dire tout l’amour qu’il nous porte. Notre fille Yasmeena nous a, elle aussi, rendu un hommage profondément touchant. Ces deux enfants venus du bout du monde sont devenus le centre du nôtre. Ils vivent si près de nos cœurs que Véro et moi ne pouvons tout simplement pas imaginer notre vie sans eux. Aujourd’hui, nous nous sommes remariés. Mais nous avons surtout mesuré tout le chemin parcouru et compris, une fois de plus, que notre amour avait pris sa plus belle dimension le jour où nous sommes devenus une famille. Yasmeena et Antoine, vous êtes nos plus grandes fiertés, nos plus beaux cadeaux… et nos amours pour toujours. »

Que c'est émouvant! Nous souhaitons transmettre tous nos meilleurs voeux à Josélito Michaud et à Véronique Béliveau, qui nous offrent ce dimanche une sublime manifestation d'affection, comme quoi le passage des années peut également embellir une histoire d'amour amorcée 26 ans plus tôt.