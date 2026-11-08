Des ennuis de santé pour Josélito Michaud

L'an dernier, Josélito Michaud annonçait être atteint d'une condition de santé éprouvante et dont il n'en connaissait que trop peu, les troubles neurologiques fonctionnels.

Au fil des mois qui ont suivi le diagnostic, l'animateur partageait ainsi à sa communauté le fruit de ses recherches et de sa compréhension de la maladie, récoltant des centaines de bouleversants témoignages de gens également atteints des TNF, créant une communauté tissée serrée.

Ce samedi soir, Josélito a cependant fait état d'une situation plus difficile, avouant traverser une période plus intense de la maladie. « Ce soir, les douleurs se sont emparées de mes muscles. J’ai mal partout, avance-t-il. Les chocs électriques sont violents. Ils me traversent et me saisissent sans prévenir. Les engourdissements sont tenaces, coriaces. Les brûlures sont vives, insistantes. Elles ne me laissent aucun répit. Mes jambes sont paralysées. Elles refusent de répondre momentanément. Mais je fais des progrès. Ma femme, mes enfants et une poignée d’intimes m’aident énormément en m’aimant. Tout simplement. »

Heureusement, comme il l'indique, il peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches, qui l'accompagnent dans la maladie. D'ailleurs, il indique également qu'au fil du temps, il a pu apprendre à mieux comprendre les réactions de son cerveau, lui permettant de déjouer certains mécanismes, malgré les crises qui peuvent survenir à tout moment.

« Ce soir, mon corps me prive un peu mais il ne m’enlèvera pas ma volonté de faire connaître la réalité des autres qui vivent avec le TNF. Je veux surtout que cette condition ne soit plus incomprise » complète-t-il.

Même s'il parvient aujourd'hui à mieux les maîtriser, Josélito n'est pas à l'abri de crises de douleurs ponctuelles. Nous lui envoyons beaucoup d'amour!

Afin que ces troubles ne soient plus méconnus du grand public, et que plus personne ne souffre dans le silence d'une incompréhension trop longtemps réprimée, Josélito avait fait part de ses intentions de documenter son nouveau quotidien. C'est en mars prochain que nous pourrons voir ces images, dans le documentaire La machine brisée.