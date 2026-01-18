Jean-Philippe Wauthier effectue un retour à l'animation de cette émission

Pendant plusieurs mois l'an dernier, le nom de Jean-Philippe Wauthier aura été sur toutes les lèvres, en raison de sa pause pour épuisement professionnel. Depuis quelque temps, cependant, celui-ci amorce tout doucement un retour à la vie publique, reprenant petit à petit certains de ses engagements.

Le dernier en date est à La journée est (encore) jeune, à la radio d'ICI Première, où il est, depuis janvier, membre du carrousel d'animateurs réguliers de l'émission. Si les auditeurs sont évidemment heureux de retrouver JP à la barre du rendez-vous, ceux-ci seront plus que comblés d'apprendre que le populaire animateur reprendra également le micro du balado Entre la selle et la pédale, aux côtés d'Antoine Duchesne et de David Maltais.

C'est l'un des coanimateurs de l'émission, qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. En vue de cette 3e et rutilante saison, il révèle en grande pompe le retour de Wauthier :

« Imaginez-vous donc qu'on a un revenant. Jean-Philippe Wauthier va être avec nous encore cette année pour parler de course. On va avoir plein de sujets, on va travailler un peu différemment cette année. On vous amène une nouvelle formule. On va faire encore de l'analyse de course, on va avoir des invités, on va parler d'entraînement, on va parler de plein d'affaires.

Le balado est une production de KO Sports et offre aux auditeurs férus du domaine un savoureux cocktail de vélo et d'humour. À chaque épisode, le trio analyse des courses, échange des anecdotes et discute des moments forts du cyclisme. Voici le site officiel de l'émission.

Mentionnons au passage que Jean-Philippe Wauthier ne reprendra pas l'animation de Bonsoir bonsoir! ce printemps. Les détails ici.