Janette Bertrand dévoile son nouveau projet

S'il y a une personnalité québécoise qui ne chôme pas, c'est bien Janette Bertrand! Malgré son grand âge, la centenaire avertie demeure aguerrie et remplie de projets.

Son plus récent en date, intitulé Cent ans d'histoires - vous m'avez raconté le Québec, est issue de l'insatiable curiosité de Janette. On se rappelle, pendant la pandémie de COVID-19, au courant des années 2020, la principale intéressée avait demandé aux personnes âgées de la province de lui témoigner leur histoire. Ce nouveau recueil recense ces histoires et constitue par le fait même une porte d'entrée d'exception vers notre passé.

Plus précisément, Janette indique qu'elle nous propose un cours d'histoire narré par des Canadiens français qui ont vécu la Révolution tranquille. L'ouvrage de 176 pages contient ainsi de touchants témoignages sur cette partie de notre histoire collective, racontant tantôt la langue, tantôt la religion, la maladie et toujours l'amour.

Jetez un coup d'oeil à la sublime couverture en bas de cet article.

Ce tour d'horizon, Janette le propose avec l'historien Laurent Turcot. Ensemble, le duo jettent un regard neuf sur le Québec d'antan, en rendant hommage à ceux qui ont contribué à le bâtir et l'écrire.

Le livre Cent ans d'histoire : Vous m'avez raconté le Québec des éditions Libre Expression sera disponible dans les librairies au coût de 29.95$, dès le 22 octobre prochain.

D'ailleurs, ce n'est pas le seul projet que la grande dame de la culture lance ces derniers temps. En effet, celle-ci a annoncé la semaine dernière qu'elle piloterait un nouveau documentaire. Plus de détails ici. Puisse-t-elle continuer de faire avancer la société à sa façon, avec ses nombreux projets!

