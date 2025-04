Janette : Un siècle d'histoire au féminin livré par une Guylaine Tremblay grandiose

C'est sur scène, dans un décor enveloppant inspiré de l'émission « Parler pour parler », que nous avons vécu la première médiatique de la pièce Janette, présentée au Théâtre Duceppe ce mardi soir devant un parterre rempli d'artistes. Au premier rang, on retrouvait la jubilaire elle-même, Janette Bertrand, qui célébrait un siècle de vie et d'histoire en compagnie de ses pairs, tous admiratifs et reconnaissants.

Quel privilège ce fut de vivre cette offrande au coeur même de l'action, comme si nous étions les complices, les invités de la grande Janette Bertrand! Sur une table drapée de rose et garnie de fleurs ont défilé les plats d'un menu créé par Janette elle-même, des recettes réconfortantes devenues des classiques d'ici, revisitées par la traiteur Gisèle Gauthier.

Entre les gougères, la salade d'avocat et pamplemousse, la soupe aux poireaux et pommes de terre, le gouleyant pot-au-feu et les biscuits préférés de Donald, nos papilles gustatives ont été rassasiés autant que notre imaginaire. Pendant ce temps, nous assistions à un véritable tour de force, alors que Guylaine Tremblay incarnait une Janette Bertrand plus grande que nature sur scène.

En adoptant la démarche, la posture et la « parlure » de Janette Bertrand, la comédienne offre une performance éblouissante, attendrissante, souvent drôle, parfois troublante, mais toujours sincère. Un sextuor de comédiennes et comédiens (parmi lesquels on retrouve notamment la petite-fille de Janette Bertrand, Zoé Lajeunesse-Guy), de même qu'un musicien, l'accompagnent sur les planches et rythme la proposition en scandant les jalons historiques importants, tout en participant aux différentes saynètes qui composent la vie de l'artiste.

Le texte de l'autrice Rébecca Déraspe, qui remplit son devoir de mémoire, couvre admirablement bien un siècle d'histoire, de 1925, l'année de la naissance de Janette Bertrand, jusqu'à aujourd'hui. D'un seul battement de cil, sans changer de costume, Guylaine Tremblay se métamorphose sous nos yeux, incarnant tantôt une enfant de 7 ans, tantôt une adolescente déterminée, une mère de famille, une comédienne, une animatrice, une épouse passionnée et une centenaire. À toutes les étapes de sa vie, on découvre une femme fougueuse et vulnérable, animée par une soif intarissable de savoir et un constant désir d'approbation.

Les mots et la forme choisis par l'autrice, qui signe une oeuvre près du coeur, suggèrent une véritable complicité avec la protagoniste, qu'on a envie de prendre dans nos bras et considérer comme une amie. Avec Janette, on rit, on pleure, on se révolte et on aime, beaucoup. La mise en scène de Jean-Simon Traversy, conviviale et inventive, magnifie le travail des comédiens qui se livrent sur scène comme jamais, les bras et le coeur grands ouverts. En ce sens, le comédien Normand Chouinard nous propose un segment très émouvant sur le temps qui passe et la place que l'on réserve à nos aînés.

Le spectacle Janette est une expérience infiniment plus grande qu'une simple pièce de théâtre. En plus d'offrir un efficace survol d'un siècle d'histoire au féminin, cette proposition célèbre avec brio l'héritage d'une femme qui représente la quintessence du « girl power », une artiste accomplie qui s'est livrée avec modestie et gentillesse pendant des années, pour nous permettre de comprendre et évoluer. Un héritage incommensurable qu'il faut à tout prix faire découvrir aux prochaines générations.

La pièce Janette est présentée du 9 avril au 17 mai au Théâtre Duceppe à Montréal. De nouvelles supplémentaires sont en vente dès ce jeudi 17 avril 2025 à 10 h: 10 mai (20 h), 14 mai (19 h 30), 15 mai (20 h) et 17 mai (20 h).

Une tournée dans trois grands théâtres du Québec est également prévue : la Salle Odyssée à Gatineau (12-13 juin 2025), le Théâtre C à Chicoutimi (21 juin 2025 à 15 h et à 20 h) et la Salle Albert-Rousseau à Québec (26-27-28 et 29 juin 2025).