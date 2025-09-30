À 100 ans, Janette Bertrand pilote une nouvelle émission

Télé-Québec annonce que Janette Bertrand, du haut de ses 100 ans, présentera bientôt une nouvelle émission spéciale.

La grande dame de la télé a eu la bonne idée de tendre le micro à la nouvelle génération.

La description officielle du projet se lit comme suit : Elle va à la rencontre de jeunes pour discuter de grands thèmes qui façonnent nos vies : la maladie, la différence, l’immigration, les questionnements identitaires. Elle discute avec eux de leurs rêves et de leurs espoirs.

Depuis toujours, Janette Bertrand bouscule les silences. Elle a abordé l’homosexualité à une époque où personne n’osait en parler. Elle a mis en lumière la violence conjugale, la sexualité, l’égalité entre les sexes — des sujets autrefois tabous, qu’elle a traités avec une franchise et une humanité désarmantes.

Aujourd’hui, c’est un siècle de courage, d’écoute et d’audace qui entre en conversation avec la jeunesse. Janette, la pionnière, poursuit son œuvre, sans jamais cesser de poser les bonnes questions, avec bienveillance, lucidité… et cette soif de comprendre qui l’anime depuis toujours.

Les échanges sont vrais. Intenses. Parfois bouleversants. Mais aussi pleins de rires, de tendresse, et d’une humanité qui touche droit au cœur.

Francis Legault réalise l'émission, produite par Hugo Roberge et Amélie Vachon de + 1 maison de production.

À voir en décembre prochain à Télé-Québec.