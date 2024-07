Guylaine Tremblay adopte une nouvelle coupe et ça lui va à ravir

L'été semble être une période favorable pour les changements capillaires, à en juger les nombreuses publications des vedettes récemment passées chez le coiffeur. La dernière en date à s'afficher avec une nouvelle tête est nulle autre que Guylaine Tremblay.

En effet, la comédienne de renom s'est présentée cette semaine sur les réseaux sociaux en arborant un tout nouveau look aux côtés de Gabrielle Desgagné, la designer derrière la boutique de vêtements JAX N JOE. Alors en session d'ajustement, on peut y apercevoir Guylaine tout sourire, avec une teinte de cheveux beaucoup plus pâle que ce à quoi nous étions habitués, tirant désormais sur le blond cendré. Vous pouvez voir la photo ci-dessous. N'est-ce pas magnifique?