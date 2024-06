On pourra voir la fille de Nathalie Mallette bientôt dans cette grosse production

La fille de Nathalie Mallette, Jeanne Bellefeuille, a débuté sa carrière de comédienne récemment alors qu'elle figurait au générique de la série jeunesse Famille magique à Radio-Canada.

Peu de temps après, la jeune femme décrochait son premier grand rôle au cinéma. En effet, dès le 11 juillet prochain, on pourra la voir dans Nos Belles-Soeurs de René Richard Cyr, aux côtés de grandes actrices comme Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White et Pierrette Robitaille. Elle y incarne Linda Lauzon, la fille de Germaine.

« La première montréalaise aura lieu le 8 au Théâtre Maisonneuve. Je ne me peux plus, j'ai très très hâte! », nous disait la jeune femme sur le tapis rouge de la comédie musicale Waitress la semaine dernière. « On a fait un visionnement en équipe avec Michel Tremblay et sa gang, c'était le fun. On était tous très émus de voir ça, très fiers, c'est un beau projet. »

Jeanne indique avoir été très épaulée par sa mère depuis qu'elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie : « C'est toujours un privilège de faire le métier qu'on veut faire, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne là-dedans. Les questions, les enjeux, le stress, elle comprend tout ça. »

Si certains parents acteurs n'encouragent pas nécessairement leurs enfants à choisir cette voie, Nathalie Mallette ne souhaite pas décourager Jeanne : « Tous les métiers, je pense, ont leurs enjeux. C'est juste un métier qui est de plus en plus difficile. Mais, en même temps, il y a encore de la place : on a besoin des bons acteurs. Je pense que c'est important de faire ce qu'elle aime. »

Jeanne Bellefeuille, qui parle de sa mère comme sa meilleure amie (😍), n'a rien d'autre à son agenda pour le moment. « Je ne suis pas très vieille, donc je prends ça mollo pour le moment », indique la pragmatique jeune femme qui continuera ses études en théâtre, au Cégep Saint-Laurent, en septembre.

Voyez le duo mère-fille ci-dessous.