Guylaine Guay annonce qu'elle est grand-mère

Ce lundi, Marie-Claude Barrette recevra Guylaine Guay dans un nouvel épisode du toujours aussi populaire balado Ouvre ton jeu.

L'autrice, habituée des confidences sur sa vie privée, profitera de l'occasion pour aborder son rôle de grand-maman... de remplacement. À vrai dire, aucun de ses fils n'a eu d'enfant. Plutôt, elle explique que c'est sa soeur qui lui a permis de goûter à cette joie.

« Moi j'ai demandé le titre officiel de grand-mère de remplacement, comme ma soeur n’a pas connu ses petites-filles, c'est moi qui est grand-mère de remplacement. Alors le legs de ma soeur, c'est de m'offrir ce rôle-là aussi de grand-mère, que peut-être j'aurais jamais vécu par mes propres enfants. Donc je suis grand-maman de 3 petites-filles que j'adore, qui sont des petites filles aussi, qui ne sont pas neuroatypiques. Donc moi c'est la première fois que je côtoie des enfants qui sont pas autistes. Donc moi j'ai 2 enfants autistes et 3 petites-filles qui ne sont pas autistes. »

Elle décrit ensuite l'ambiance qui émane de cette condition familiale, qu'on devine festive à souhait :

« Je me déguise. Tu comprends bien que j'ai un costume de fée des étoiles et de lapin maintenant! Parce que moi mes enfants s'en sacraient ben raide de la chasse aux oeufs, ok? Mais pas mes petites-filles! Ce que je n'ai pas fait avec mes fils nécessairement, mais tu sais, je n'étais pas peinée de ça, ben là je le fais avec mes petites-filles, puis c'est vraiment un legs extraordinaire! »

On imagine très bien Guylaine en grand-maman, en train de gâter ses proches. Quelle famille adorable!

Rappelons qu'un peu plus tôt cette semaine, Guylaine Guay a profité de sa tribune sur les réseaux sociaux pour dénoncer un commentaire inacceptable qu'elle a reçu, à propos de sa condition de santé. C'est à lire ici.

