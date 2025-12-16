Guylaine Guay dénonce un commentaire déplacé

Ce lundi après-midi, l'animatrice et autrice Guylaine Guay a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle elle a choisir de dénoncer les propos d’une médecin.

Mi-figue, mi-raisin, exaspérée par la violence de tels commentaires gratuits et inappropriés, elle déclare :

« Je suis débordée de messages, j’ai eu droit ce matin à des conseils non sollicités d’une médecin de famille qui a commenté un post que j’ai mis il y a quelques semaines, donc même pas récent. Et qui disait de ne pas se victimiser quand on a un souci de santé ou quand on ne peut pas bouger, comme moi, qui est atteinte de lipoedeme, une maladie qui n’est pas reconnue et pas traitée. Et les femmes ne sont pas crues par leur médecin, ici au Québec! Dois-je en rajouter? Bref, moi je suis très touchée par ça, je reçois ce type de commentaire-là quotidiennement, mais quand ça vient d’un professionnel de la santé, ça me… je sais pas comment le dire! »

L’autrice profite alors de l’occasion pour inviter les gens à se procurer son livre « Corps gras », lequel fait état de la maladie et du parcours de Guylaine en ce sens et « qui contient des informations sur le lipoedeme, une maladie qui touche 1 femme sur 10! Et peut-être qu’un jour nous serons crues, reconnues et voire même traitées, ici au Québec, au lieu de se faire traiter de grosses paresseuses. #amourettendresse »

Vous pouvez voir la vidéo en bas de cet article.

Sous la publication, plusieurs internautes ont tenu à exprimer leur soutien à Guylaine Guay, dénonçant à leur tour la situation.

« Elle ose dire dans sa story que tu l’as attaqué !! Je me suis fait un plaisir de lui demander où était l’attaque entre ta réponse et son hashtag! »

« C’est décourageant de voir qu’une professionnelle de la santé passe ce genre de commentaire! Bravo pour cette vidéo si ça peut finir par en conscientiser certains!!! Qu’ils aillent donc tous lire ton livre!! 🙌 »

« J’ai omis de mettre le mot le plus important, tellement j’étais sous le choc. 🤪🙄. Alors revoici: @guylou_guay_ : S’il y a bien une personne qui ne se victimise jamais, c’est bien toi. Voilà 💙 »

Une prise de parole qui, on l’espère, pourra faire avancer la cause.