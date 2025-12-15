« J'avais peur d'être enceinte » : Ingrid Falaise fait de bouleversantes confidences sur la maternité

L'animatrice Ingrid Falaise est assurément l'une des femmes les plus influentes au Québec, de par sa franchise et sa rigueur à vouloir améliorer la condition des femmes. Elle est en ce sens bien connue pour ses commentaires empreints de douceur, à chacune de ses interventions dans les médias.

Cette semaine, Ingrid était de passage au balado Ouvre ton jeu, animé par Marie-Claude Barrette. Celle-ci s'est exprimée sur les blessures vécues au fil des ans, avec toute la candeur qu'on lui connait :

« C'est en relation que ça s'est passé les blessures et c'est en relation que ça peut guérir aussi. Si tu y vas pas là, tu pourras jamais être confronté à tous tes mécanismes de défense, et c'est en y étant confronté que tu peux les guérir. Après ça, c'est comment tu réagis. »

Un peu plus tard, Ingrid a étayé ses pensées, se confiant également avec sincérité sur la maternité, où elle s'est avérée bouleversante. Elle précise :

« J'avais peur d'avoir un enfant. J'avais peur d'être enceinte. J'avais peur de me sentir être prisonnière. J'avais peur de pas pouvoir l'enlever et d'être pognée avec quelqu'un qui grandissait à l'intérieur de moi, puis suffoquer. Et ça me fascine. Parce que je me dis on a eu 14 féminicides cette année. 14! Encore! Au Québec seulement. Quand est-ce que ça va cesser? Quand est-ce qu'on n’en parlera plus? »

L'autrice à succès s'est par la suite exprimée sur sa crainte de l'abandon, et de la façon que cela a teinté sa relation avec sa famille :

« Ça prend un abandon. C'est moi qui abandonnais. Pour pas être abandonnée. Au début de notre relation, moi je le mettais dehors à chaque fois qu'on avait un argument. Je voulais pas que lui m'abandonne. Ça fait que je prenais les devants. Je pense qu'en tant que parent, quand un enfant qui vit des choses excessivement difficiles, et tu sais. On parlait de l'impuissance des proches tout à l'heure. Tu te sens impuissant, il faut que tu mettes un masque d'oxygène sur toi, aussi avant, faut poser des questions. Faut poser des questions. Faut garder le canal ouvert. Faut pas essayer de la shaker en disant : Voyons qu'est-ce que tu fais là? Sors de là, tu ne vois pas clair! Ça c'est épouvantable. C'est encore lui taper sur la tête, alors que c'est elle qui est prise. »

Cette entrevue, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute de balado, est on ne peut plus nécessaire. Nous vous invitons à l'écouter, si ce n'est déjà fait, ne serait-ce que pour profiter de l'incomparable vérité d'Ingrid.