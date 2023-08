Guy Jodoin fait réagir avec un look étonnant

Guy Jodoin s'est présenté vendredi soir sur la scène du Grand Théâtre de Québec avec un look qui n'a laissé personne indifférent.

Il était en visite dans la Capitale-Nationale pour son Grand Bien-Cuit ComediHa!

L'acteur arborait, en plus d'une paire de lunettes fumées foncée, une barbe bien fournie et hirsute et une chevelure tout aussi hérissée.

Dans la salle, les gens se demandaient si c'était pour un rôle qu'il affichait une telle apparence.

Nous n'avons pas eu la réponse, mais ses rôtisseurs n'ont pas manqué de se moquer de lui en ce sens.

Charles Lafortune a indiqué qu'il avait l'air d'un sans-abri, Dominic et Martin ont laissé entendre qu'il ressemblait au Yéti et Korine Côté l'a comparé à un Wheaten Terrier.

Rappelons que Guy Jodoin sera de retour sur les ondes de TVA dès le 4 septembre prochain à l'animation du Tricheur.