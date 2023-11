Guy A. Lepage et sa conjointe adoptent un bébé chien

L’animateur, comédien et producteur Guy A. Lepage a diffusé, plus tôt ce lundi, une photo de son tout nouveau compagnon, un petit chiot qu’ils attendaient, sa conjointe et lui.

Sous sa publication Instagram, il lance d’ailleurs une plaisanterie :

« On cherche un nom pour notre nouvelle arrivante. J’ai proposé Francine. La patronne a dit non. @mel_campeau »

Dans les commentaires, le public s’enflamme à proposer des suggestions de prénom pour le déjà très mignon golden. Des personnalités publiques prennent elles aussi part au jeu en balançant des idées en commentaires. Marie-Lyne Joncas, présentement en vacances, a commenté « Marie-Josée je trouve ça drôle et beau ! Ok bye je retourne à la plage ! ». Le rappeur Koriass suggère « Anne-France Goldwater », ce qui fait bien rigoler l’animateur.

Merci, Guy, pour ce partage de bonheur qui fait du bien.

