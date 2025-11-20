Guillaume Lemay-Thivierge souligne une journée spéciale dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux

Guillaume Lemay-Thivierge recommence progressivement sa vie publique, après avoir donné sa première entrevue télévisée à Stéphan Bureau la semaine dernière à Une époque formidable, un entretien à coeur ouvert dans lequel il a notamment affirmé avoir eu des pensées sombres après les événements que l'on connait tous.

Voici comment les téléspectateurs ont réagi à cette entrevue serrée.

Le voilà donc de retour dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, dans lequel on le retrouve en nature, alors qu'il souligne une journée importante, plus précisément la Journée internationale des droits de l'enfant.

Voyez sa vidéo ci-dessous.

Le fier papa de quatre enfants s'exprime sur l'importance de considérer les enfants comme des personnes à part entière, qui ont le droit de s'exprimer quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses vont moins bien.

Une belle pensée, qui est saluée par plusieurs internautes qui se montrent ravis de le retrouver.

Chose certaine, une tendance se dessine au sein du public, qui souhaite revoir Guillaume Lemay-Thivierge à la télévision. Trouvera-t-il un réseau pour lui donner une nouvelle chance?