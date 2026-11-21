Ce vendredi, à la Place des Arts de Montréal, avait lieu la première festive du film de Noël Santa Claude, en compagnie d'une impressionnante liste d'invités de marque.

Pour l'occasion, les têtes d'affiche du film étaient toutes présentes, que ce soit Claude Legault, Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Mathieu Dufour, Richardson Zéphir et Simone Bellemare-Ledoux.

Évidemment, Gildor Roy, qui prête ses traits à nul autre que le Père Noël, était aussi de la partie, et très bien accompagné.

Il a pris la pose sur le tapis rouge avec ses petits-enfants, Enzo et Laïa. C'est d'ailleurs pour leur faire plaisir qu'il endosse le rôle du grand patron du pôle Nord dans cette comédie signée Sébastien Ravary et Julien Pelletier, et réalisée par Guillaume Lambert.

Voyez Gildor avec ses petits-enfants et sa famille dans les photos ci-dessous.

Dans Santa Claude, on fait la rencontre d'un avocat aigri, qui a pris en grippe tout ce qui touche de près ou de loin à Noël. Après une altercation pendant la parade de Noël, Claude se voit soumis à des travaux communautaires, pendant lesquels il devra incarner le Père Noël dans un Centre commercial. D'abord réfractaire, il se laissera peu à peu aller à la magie de Noël, alors que le vrai Père Noël a plus que jamais besoin de lui.

Le long métrage, produit par Denise Robert pour TVA films, arrive en salle le vendredi 27 novembre, partout au Québec.﻿﻿﻿﻿﻿

Voyez toutes nos photos prises sur le tapis rouge dans la galerie plus bas.