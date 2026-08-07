Geneviève Pettersen réagit à un commentaire déplacé d'une internaute

Ce vendredi, l’animatrice Geneviève Pettersen a partagé sur sa page Facebook un commentaire peu reluisant de la part d'une internaute, des suites d'un texte portant sur l'intolérance, partagé plus tôt cette semaine par la principale intéressée.

La femme en question, une certaine Shana Fortin, indique à Geneviève qu'elle « ne mérite rien de bon » et semble, disons-le franchement, remplie de colère.

« Je te déteste, je te souhaite juste d'avoir une vie de marde tu mérites rien d'autre que ça; t'es une ***** de vache pis j'espère que ça va te faire pleurer ce que je dis pcq tu mérites rien de bon dans vie t'es juste une marde qui devrait travailler au walmart à place d'animer à radio. »

Quand on parle de tolérance... Suite à la réception de ce message pas piqué des vers, Geneviève a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'exposer publiquement l'internaute, en précisant qu'elle était, au contraire des souhaits de Shana, « loin de pleurer ». Elle poursuit : « Suite à ma publication sur l’intolérance, cette femme m’écrit ceci et me harcèle sur plusieurs de mes plateformes. Je cache presque toujours l’identité des personnes qui m’insultent. Pas aujourd’hui. À un moment donné, il faut accepter d’être imputable de ce qu’on choisit d’écrire à quelqu’un. PS : Je suis loin de pleurer. J'ai la tête plus haute que jamais. »

Si cette nouvelle histoire témoigne d'une leçon, c'est l'importance du respect des droits de chacun, qui est loin d'être acquis. Qui plus est, la propagation de messages haineux sur le web ne cesse de prendre de l'ampleur ces dernières années, accablant les personnalités connues de toutes parts. L'humoriste Rosalie Vaillancourt, tout récemment, a elle-même partagé sur ses réseaux sociaux une pluie de commentaires négligeant portant sur son poids, tout comme Maïka Desnoyers. C'est à lire ici.