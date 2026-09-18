France Beaudoin propose un grand concours au public

Ce vendredi, « pour aucune raison », France Beaudoin a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux, où elle exhorte les internautes à participer à un grand concours.

Telles que les manchettes le mentionnent depuis plusieurs jours déjà, Céline Dion a fait son retour sur scène à Paris, dans un nouveau spectacle où elle interprète ses plus grands succès musicaux. Après plus de six ans d'absence, ce retour sous le feu des projecteurs relève des efforts soutenus de la chanteuse québécoise pour retrouver la santé, elle qui est atteinte du syndrome de la personne raide.

Dans cette optique, France et sa boîte de production Pamplemousse Média proposent à deux chanceux de s'envoler vers la Ville lumière en octobre prochain, pour assister à l'une des 16 représentations prévues au spectacle-événement. Elle indique :

« Il y a deux personnes d'entre vous qui vont faire leurs valises dans les prochains jours. La gang de Pamplemousse vient de décider de vous faire gagner deux billets pour le spectacle de Céline Dion à Paris, le 9 octobre prochain. Ça comprend également deux nuitées à Paris, avec le vol aller-retour de Montréal, évidemment. »

L'animatrice précise ensuite les modalités de participation au concours. Pour ce faire, il faut donc être âgé de 18 ans ou plus, être abonné à la page @pamplemoussemedia sur Instagram et identifier dans les commentaires la personne avec qui on souhaite se rendre à Paris pour entonner les hymnes de la diva de Charlemagne.

Voyez la vidéo en question au bas de cet article.

À qui la chance? Faites vite, car vous avez jusqu'à mardi le 22 septembre à 8 h pour participer!

Rappelons que les téléspectateurs auront droit à une autre surprise signée France et son équipe, puisque c'est ce samedi que débutera la nouvelle saison d'En direct de l'univers. Pour l'occasion, l'animatrice surprendra une personnalité connue en la kidnappant. Son identité n'ayant pas été révélée, pour des raisons évidentes, nous découvrirons donc son visage en même temps que tout le Québec. Quelques indices nous permettent cependant d'émettre une petite hypothèse... Les détails ici.

C'est à ne pas manquer ce 19 septembre à 19 h sur ICI Télé.