France Beaudoin honorée par une grande récompense

Depuis le tout début de sa carrière, il y a plus de 30 ans, France Beaudoin ne cesse de nous captiver par la pertinence et la qualité de ses projets, tant devant que derrière la caméra. Animatrice et productrice, elle a su tracer sa propre voie et rendre aux femmes la place qui leur revient dans le milieu, en faisant de la culture son porte-étendard.

Avec chacun de ses projets, elle fait également oeuvre utile et vise à offrir une voix à ceux dont on parle moins. Récemment, elle s'est d'ailleurs intéressée à la place de la musique auprès de personnes atteintes de différentes conditions de santé. On en parlait ici. Braquer les projecteurs sur les autres, elle s'y connaît. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'aime tant!

Or, ce vendredi, c'est France qui a été célébrée, en recevant un diplôme honorifique de l'Université de Sherbrooke. Pour souligner son apport exceptionnel à la culture de chez nous, notamment par l'entremise de son rendez-vous hebdomadaire En direct de l'univers, de même que sa capacité à dialoguer avec les époques, un doctorat honoris causa lui a été remis par la direction, citant son oeuvre qui traverse et rassemble les générations. Au fil des ans, En direct est effectivement devenu une véritable institution, contribuant au rayonnement de la culture québécoise auprès du public jeune et moins jeune.

La cérémonie a été l'occasion de faire l'éloge d'une artiste complète et d'une femme accomplie, qui se distingue de bien des manières. La professeure titulaire à l'École de musique et ancienne doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, de son côté, a affirmé :

« L’œuvre de France Beaudoin ne repose pas seulement sur ce qu’elle a dit ou montré. Elle tient davantage encore sur ce qu’elle nous a permis d’entendre. Une voix en rejoint une autre. Les histoires circulent. Les générations se parlent. Les savoirs voyagent. Et peu à peu, quelque chose de plus grand que chacune de ces voix apparaît : une communauté qui se connaît un peu mieux parce qu’elle a appris à mieux s’entendre. »

Voyez une photo de la cérémonie en bas de cet article.

Nous tenons à féliciter chaleureusement France Beaudoin pour ce grand honneur, qui reflète à une petite échelle la position du grand public à son égard.