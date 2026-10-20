Florence Longpré partage une vidéo craquante de son chien

La comédienne Florence Longpré a partagé hier une vidéo tout à fait rigolote de son chien qu'elle a apparemment pris la main dans le sac ou plutôt, le nez dans son jardin.

« Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous creusé? Hein? Avez-vous creusé dans mon jardin? » On croirait entendre le calme désarmant de son personnage dans Empathie, la psychiatre Suzanne BienAimé.

Son chien, M. Longueuil, la regarde et semble désemparé, comme s'il regrettait ce qu'il a fait. Il se contente de lui répondre d'une façon, disons, plutôt inusité, soit par un rot. Ce qui a bien fait rire sa propriétaire. « Fait que c'est ça votre réponse? Vous avez roté? »

Le chien, dont la bouille est souillée de terre noire, se contente de lui servir un jeu de sourcils hilarant. Elle le souligne d'ailleurs.

Excellent jeu de sourcils!

Son conjoint, l'humoriste et comédien Pascal Cameron, a commenté la vidéo. « C'est bien le fils à son père. » Ce qui a engendré toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux, dont plusieurs partages de photos de chiens qui ont été pris en faute.

Voyez la vidéo de M. Longueuil ici.