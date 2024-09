Fabien Cloutier change de look pour un nouveau rôle (photo)

L'acteur Fabien Cloutier était en visite sur le plateau de l'émission On va se le dire jeudi et il affichait un nouveau look.

D'entrée de jeu, il a indiqué à l'animateur Sébastien Diaz que cette moustache en fer à cheval était pour un rôle au cinéma.

En effet, l'acteur a expliqué qu'il allait interpréter un mécanicien dans le film sur la vie de Gilles Villeneuve, intitulé Villeneuve : L'ascension d'un champion.

Rappelons que, lors de sa visite à Bonsoir bonsoir récemment, l'auteur et comédien a répondu à une question qu'il se faisait poser sur son apparence. Plus de détails ici.

À noter que le long métrage Villeneuve : L'ascension d'un champion, présentement en tournage, mettra aussi en vedette Rémi Goulet dans le rôle-titre et Rosalie Bonenfant incarnera Joann Villeneuve. Paul Doucet et Étienne Galloy figureront également au générique du film, réalisé par Daniel Roby, et prévu pour une sortie en salles l'an prochain.

Nous pourrons aussi voir Fabien à la télé dans la comédie Double jeu avec Rachid Badouri. Voyez des images du plateau de tournage ici.