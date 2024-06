Rachid Badouri se confie sur sa première expérience de jeu avec sa fille

Rachid Badouri était fébrile, voir ému, sur le plateau de Double jeu en abordant un moment marquant où sa vie professionnelle et sa vie personnelle se sont rencontrées. L'idée originale, conceptualisée par l'humoriste et son ami Mehdi Bousaidan, tourne autour de deux acteurs (interprétés par ces derniers) qui peinent à trouver de l'emploi et qui se retrouvent à jouer les infiltrés pour la police. Rachid vous résume la série en vidéo, en bas de page.

En entrevue, le père de famille nous explique que la série vaudra le détour d'abord et avant tout pour la chimie qui s'est vite installée entre les membres de la distribution. Car aux côtés des deux principaux, on retrouve aussi des talents inébranlables, qui contribuent assurément à rendre cette comédie tout ce qu'il y a de plus intéressante : on compte Josée Deschênes et Fabien Cloutier, des habitués du rire, mais aussi Catherine Bérubé, Maxime de Cotret, Martin Drainville, Douaa Kachache et Mireille Naggar. Voyez des images des coulisses dans la galerie ci-dessous.

Enfin, la jeune Nayla Badouri, l'aînée de Rachid, fait elle aussi partie de l'équipe. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'on pourra voir la petite à la télévision.

« Avec ma fille, je n'aurais jamais pensé avoir ça [une telle chimie, NDLR]. », nous confie-t-il. « Bien sûr, on a fait de petites vidéos ensemble sur les réseaux sociaux, ma fille et moi, pour TikTok, mais jamais à ce niveau-là, elle n'a jamais joué de sa vie. Elle était super bonne. Je suis tellement fier d'elle. »

Moi, je ne la pousse pas là-dedans parce que… Voilà, c'est un monde… Ça vient avec ses pour et ses contre. Pour le contre, tu fais comme, "je ne voudrais pas que ma fille vive ça". Mais je vais la laisser choisir. Je ne la pousserai pas là-dedans. Je vais la laisser choisir. Je pense que, naturellement, si c'est ça qu'elle veut faire, ça va se faire tout seul.

Au moment où on jasait à l'humoriste, la petite venait de compléter ses jours de tournage. « C'est pour ça que je dis qu'elle était extraordinaire. Ce n'est pas juste de moi. », avouait le fier papa. « Je laissais les gens applaudir pour faire… Elle était bonne, hein? Je ne forçais pas les gens à le dire. Les gens étaient vraiment fiers d'elle. » La fillette de dix ans a fait toute une impression sur le plateau!

Rappelons que l'humoriste a longtemps été discret sur sa vie personnelle, même qu'il a gardé sous silence la venue de son deuxième enfant, suite à un deuil important. On peut dire qu'il a une grande réserve face à sa vie privée!

Rachid Badouri revenait également sur sa chimie particulière avec son partenaire de jeu principal dans ce projet : « On avait créé ça dans le temps de la COVID, on faisait beaucoup de live Instagram, lui et moi. La petite chimie, le petit frère / grand frère, qui s'aiment, qui aiment se détester, qui se haïssent, qui s'adorent. Ils ne peuvent pas vivre ensemble, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Je pense que, juste pour ça, ça vaut la peine de le voir. On n'arrête pas de nous le dire! »

Double jeu sera constitué de douze épisodes de 30 minutes qui seront disponibles sur CRAVE. La sortie est prévue en 2025.