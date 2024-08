Ève-Marie Lortie en deuil

La nouvelle animatrice de Salut Bonjour, Ève-Marie Lortie, visitait le plateau de Bonsoir bonsoir mercredi soir en direct.

En plus de parler des nouveaux chroniqueurs de Salut Bonjour, dont un qui collabore aussi à Bonsoir bonsoir, ainsi que de son nouveau mandat en semaine, Ève-Marie Lortie a mentionné le décès de sa maman, jeudi dernier.

D'ailleurs, plutôt que de se ressourcer en vue de son nouveau mandat prenant, l'animatrice a passé l'été au chevet de celle-ci.

« C'est beaucoup d'émotions. Je peux te dire qu'en fin de semaine, j'ai beaucoup beaucoup beaucoup pleuré, mais c'est la vie. Et maman était un exemple de vivre les choses à plein. Alors, j'ai eu une grosse peine et là, j'ai une grosse joie qui s'en vient et ça j'accepte ça, vraiment. »

Nos offrons nos plus sincères condoléances à Ève-Marie Lortie et sa famille.

Notons qu'elle sera à la barre de Salut Bonjour dès le mardi 27 août.