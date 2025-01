Étienne Boulay souligne ses 12 ans de couple avec Maïka Desnoyers

Et Maïka de réagir : « L'aimer tellement!! ❤️❤️❤️ Bon 12 ans minou d'amour »

Étienne Boulay et Maïka Desnoyers soulignaient ce samedi leur douzième anniversaire de vie de couple, sous les tropiques.

Ne sont-ils pas mignons? Ils forment un si joli couple! Plusieurs personnalités connues ont à leur tour félicité le duo, dont le pilote automobile Alex Tagliani, l'autrice-compositrice-interprète Eli Rose et l'animatrice Chantal Lacroix. Ensemble, Maïka et Étienne ont eu deux filles, Anna et Livia, née en 2019.

Maïka étant ambassadrice pour la compagnie de voyages Sunwing, celle-ci peut aborder sans filtre les bons et les moins bons coups de ses voyages; son expérience profitant ainsi à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis son arrivée au Mexique, elle partage donc ses impressions, ainsi que plusieurs clichés à couper le souffle.