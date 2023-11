Nous avons profité du visionnement de presse de Temps de chien (découvrez notre critique de la série de François Bellefeuille, ici) pour nous entretenir avec Gaston Lepage, qui fait partie de la distribution de cette nouvelle série comique dans le rôle du Dr Armand Lapierre, un vétérinaire insulaire des Îles-de-la-Madeleine.

Si son personnage dans cette série a très envie de suspendre son stéthoscope, le comédien de 74 ans, lui, a bien l’intention de continuer de faire son métier tant et aussi longtemps qu’il le pourra.

Moi, j’ai encore 30 ans. Je suis encore en pleine forme. Je fais les mêmes activités que quand j’avais 30 ans. Moi, j’espère bien ne pas prendre ma retraite avant l’âge de 125, 130 ans. J’ai décidé de ne pas mourir, ça me donne du temps pour des projets. (rires)

Plus sérieux, il avance, « Moi, j’aime vivre, j’aime le plaisir. Comme je le dis souvent, je suis né pour le bonheur. Alors, j’essaie d’en donner un peu. ». Tandis que la réputation du comédien n’est plus à faire, il reste très humble en regardant le chemin parcouru.

Ce n’est jamais gagné d’avance. Moi, je n’ai jamais vraiment eu de plan. Il y a des gens qui veulent arriver quelque part. Ils veulent être les meilleurs, avoir tous les premiers rôles… Moi, ce que je voulais, c’était d’abord d’avoir du plaisir.

« Gagner ma vie avec ça, c’est parfait, mais juste le fun, c’est ce qui compte ! C’est pour ça que j’ai animé des émissions de télé qui étaient plus drôles, qui étaient avec le public souvent. Et dans les rôles que j’ai faits, c’est un petit peu ça aussi et même dans les rôles dramatiques. », poursuit-il.

Alors que Gaston Lepage contribue à nous divertir dans nos salons depuis de nombreuses années grâce à ses rôles comiques, certaines œuvres plus dramatiques auxquelles l’artiste a participé l’ont marqué plus que d’autres, surtout dans ses débuts. C’est le cas notamment du personnage de Samuel qu’il jouait dans le film Cordélia en 1980, qu’il avait enregistré avec Louise Portal. Il se rappelle aussi nettement son rôle dans Au clair de la lune, un film d’André Forcier.

Ce long métrage a été le premier d’une loyale collaboration entre le comédien et le réalisateur. D’ailleurs, cet été, Gaston Lepage était bien occupé, avec le tournage d’Ababouiné, la 10e production sur laquelle il travaille avec Forcier. Il y joue un imprimeur, qui aidera des enfants dans leur quête. C’est un film familial dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

La série Temps de chien est maintenant disponible pour visionnement en continu sur l'Extra de TOU.TV.