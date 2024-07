Entrevue : Marie-Ève Janvier offre une leçon importante à ses filles

L'horaire de la dernière année a été plutôt chargé pour Marie-Ève Janvier et ses mille et une passions. Ce n'est plus un secret, entre la radio et la vie de famille, la femme et maman a choisi de relever d'immenses défis : rénover une maison, en faire une émission de télévision... et enchaîner avec la tenue du rôle principal dans une pièce tout droit venue de Broadway. En entrevue, ses yeux brillent de fierté. Pas d'une fierté vaniteuse, mais d'une fierté que seuls une réelle satisfaction et un alignement profond peuvent procurer.

Si le temps n'est pas au repos, il en est certainement au dépassement de soi et à l'affirmation.

« C'est magique pour moi dans ma vie de femme, de chanteuse, de maman aussi », s'exclamait-elle concernant son rôle dans Waitress. À ses yeux, cette comédie musicale qu'elle qualifie de « très "girl power"» a de quoi changer la vie de certains spectateurs. (Lisez ici notre critique complète de la comédie musicale).

« À l'aube de ma quarantaine, c'est le rôle de ma vie. Je suis tombée amoureuse de ce personnage-là», nous racontait-elle aussi sur le tapis rouge d'un événement prisé, à propos de son personnage, Jenna.

Si les leçons à tirer de cette fiction sont nombreuses, le destin semblait tenir à ce que la chanteuse décroche ce rôle. Parce qu'en celui-ci, un fit tout naturel transparaît. Oui, en toute vulnérabilité, la protagoniste principale nous inspire à suivre nos rêves, et les projets qu'accomplit son interprète dans la dernière année vont dans la même direction. Tout comme Jenna, l'actrice se découvre et grandit.

L'animatrice et chanteuse se confie : « Ça fait partie un peu de ma personnalité de vouloir être la bonne fille et faire les bonnes affaires. Je n'ai jamais trop voulu déranger. J'ai toujours voulu bien faire les choses, pas trop déranger. Être fière de moi. Être fière de moi aussi, c'est faire des affaires qui dépassent un peu les lignes. Ça, j'ai compris. C'est peut-être ça la beauté de vieillir. En vieillissant, j'arrive à dépasser un peu les lignes. C'est bien aussi. Ça t'amène ailleurs. Mes projets sont de plus en plus féministes, je pense. »

En effet, dans Une maison signée Janvier, sa toute première émission de rénovation qu'elle a enregistrée d'août 2023 à avril 2024, Marie-Ève a acheté seule une habitation qu’elle a entièrement retapée, dans l’espoir de convaincre son conjoint d’y déménager en famille. L'idée, c'était surtout d'accomplir un rêve personnel, de cocher ce projet de vie « juste à elle ». De s'impliquer dans toutes les étapes, de A à Z. Ça a été pour elle une façon de montrer à ses filles que les femmes peuvent accomplir tout ce qu'elles désirent.

Je pense que naturellement, ça se place à un moment donné aussi. D'avoir deux jeunes filles aussi. Dans mon show de réno, je voulais que mes filles me voient, moi, leader quelque chose. Parce que j'ai souvent éteint ça aussi.

Ça s'est fait avec beaucoup d'humilité, non pas sans quelques larmes et un peu d'humour pour mieux digérer les factures salées, mais.. ça s'est fait! Et au-delà de ça, c'est même franchement réussi. (Voyez ici les photos de sa superbe cuisine). Revoyez tous les épisodes sur Crave ou Noovo.

Chose certaine, le public a adoré le ton parfois décontracté, parfois touchant et toujours sans filtre de la série. Maintenant les épisodes diffusés et la poussière retombée (sans mauvais jeu de mots), la maman confirme avoir aimé l'avenue de la réno et n'écarte pas la possibilité d'un nouveau projet d'émission de réno. Elle affirme néanmoins qu'elle ne se lancerait plus dans quoi que ce soit d'une si grande envergure! « Le trip de vivre ça, j'ai beaucoup aimé ça. Après ça, la beauté dans notre métier, c'est que tu essaies de faire quelque chose... Ça amène d'autres idées! »

Je ne sais pas c'est quoi la suite. Mais je sais que j'ai ouvert une porte où j'ai envie d'aller plus d'une fois.

Si, après Waitress, ses prochaines aventures sont encore à se dessiner, c'est avec beaucoup de confiance en la vie qu'elle semble prête à relever tous les défis. En voilà, une belle leçon de leadership dont ses filles pourront être fières à leur tour!