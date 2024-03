De la destruction des murs et la pose du plancher, en passant par la sélection des meubles, Marie-Ève Janvier participe à la transformation de sa nouvelle maison entourée de l’entrepreneur général Joël Boileau et du designer Érik Maillé. Avec ce projet, elle veut prouver à ses filles que dans la vie, il est important de repousser ses limites et que tout possible.