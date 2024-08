Découvrez des images de la nouvelle maison de la famille Breau-Janvier

Dans son émission Une maison signée Janvier, présentée à Canal Vie au printemps dernier, Marie-Ève Janvier entreprenait la rénovation d'une maison afin d'y emménager avec sa famille.

D'abord, son mari Jean-François Breau n'était pas chaud à l'idée de déménager, dans une maison plus petite qui plus est. Son amoureuse a toutefois fait un travail si remarquable dans chacune des pièces de la maison (et dans la cour) que le chanteur et animateur n'a pu qu'acquiescer au souhait de sa douce.

Voyez d'ailleurs ici des images de leur fabuleuse cuisine, designée par Érik Maillé.

Tout récemment, la nouvelle propriétaire partageait des images des changements effectués sur la façade de ladite maison. Marie-Ève remerciait au passage l'un des partenaires importants dans ce projet.

« Dans cette folle aventure qu’a été la rénovation complète de ma maison de rêve 🏡 , des partenaires importants s’y sont greffés.

Daniel, de @constructions_d.boisvert en fait partie.

J’ai vu un gars travaillant, minutieux, avec ce sourire toujours présent beau temps mauvais temps! Lui et son équipe ont fait des miracles en remplaçant tout le revêtement de ma maison! Un travail de maître! Je suis plus que reconnaissante et choyée d’avoir fait affaire avec lui.

Déjà hâte à un prochain projet pour l’appeler! 😉

Merci Daniel! »

Tout l'été, Marie-Ève Janvier a interprété Jenna dans la comédie musicale Waitress. Elle s'apprête d'ailleurs à débuter une série de spectacles à Québec, alors que la comédie musicale s'installe à la Salle Albert-Rousseau jusqu'au 1er septembre. Lisez nos impressions du spectacle ici.

De son côté, Jean-François Breau continue de donner des concerts avec son groupe Salebarbes. La plupart des spectacles prévus à l'horaire affichent complet jusqu'en mars prochain.