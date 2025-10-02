Emily Bégin souligne une étape importante pour son couple

Cette semaine, Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge fêtaient une étape importante pour leur couple.

« Déjà 10 ans ensemble et aujourd'hui, c'est notre troisième anniversaire de mariage... je t'aime mon Guillaume », écrivait-elle en story mercredi.

Elle a partagé une vidéo de son amoureux et elle en pleine nature, le coeur léger, accompagnés de la chanson « Sur ton épaule » des Cowboys fringants.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Rappelons que Guillaume Lemay-Thivierge a disparu du paysage culturel québécois depuis la controverse de mars 2024. Récemment, il a refusé de participer à une émission, découvrez laquelle ici.

En ce qui concerne Emily Bégin, on pourra la revoir bientôt dans la deuxième saison de la série FEM.