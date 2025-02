Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge dévoilent des images de leur nouveau projet de rénovation

Émily Bégin dévoile aujourd'hui sur ses réseaux sociaux le fruit d'une transformation de maison, faite en collaboration avec son amoureux Guillaume Lemay-Thivierge.

C'est la compagnie Evelyne Contant Gestion Design qui a permis de matérialiser les idées du couple.

Émily Bégin écrit : « Un autre beau projet réalisé par notre belle amie Evelyne Contant Evelyne Contant Gestion Design!!! Merci tellement pour ton talent!!! C’est TOUJOURS un bonheur de travailler avec toi ❤️ »

De son côté, Evelyne Contant indique : « Après plusieurs années de collaboration (et surtout une belle amitié!) avec Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge , c’est toujours un plaisir de créer ensemble des espaces qui leur ressemblent.

Ce projet nous a vraiment inspirés! On voulait un concept qui épouse parfaitement le look antique de la maison, en trouvant **l’essence et la teinte de bois idéales** pour se fondre aux murs existants. Mission accomplie grâce à Vieux Bois !

Un énorme merci à Les Constructions MontagneArt pour la réalisation impeccable et à Stéphane C. Fortin – Le Gars Des Photos pour ces magnifiques images qui capturent si bien l’âme du projet!

Quand travail et passion se rencontrent, ça donne ça. Merci Émily et Guillaume pour votre confiance (et vos idées toujours le fun à réaliser)! »

Le résultat est un somptueux mélange de matériaux de qualité et de bois, ce qui donne un look à la fois moderne, chic et rustique.

Voyez les images dans la publication ci-dessous.

C'est absolument MA-GNI-FI-QUE!

Rappelons que c'est la saison pour voir briller Émily Bégin à la télévision. On la retrouve à Star Académie comme professeure de danse et sports, de même que dans la quotidienne Indéfendable où elle interprète une femme accusée de tentative d'extorsion sur son mari.

Lisez ce qu'elle avait à nous dire sur ce rôle, inspiré d'un cas réel, juste ici.