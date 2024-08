Émily Bégin aborde la tempête médiatique des derniers mois « un moment donné, ç'a tellement été violent »

Ce mardi, Star Académie dévoilait l'identité du corps professoral de sa nouvelle saison à venir à l'hiver 2025. Sous la direction de Garou, trois professeurs de talent se joignent à l'Académie, dont Emily Bégin, à titre de professeure de danse et sport. Découvrez l'identité des autres personnalités qui se joindront à la mouture dans cet autre texte. Petite anecdote : elle avoue avoir longtemps pensé à l'enseignement de l'éducation physique comme « plan B » dans l'éventualité où sa carrière artistique ne décollerait pas. Comme quoi la vie fait bien les choses!

Évidemment, cette bonne nouvelle s'amène dans un moment charnière pour la chanteuse, qui a vécu sous les projecteurs les répercussions d'une controverse entourant son mari. « On dirait que ça arrivait vraiment dans un bon moment parce que j'avais besoin de prendre du recul. Cet été et même cet automne », nous confiait-elle en entrevue. L'artiste nous expliquait avoir pris la décision d'annuler sa participation et celle de son fils dans la comédie musicale Le Matou avant même la venue de cet événement. Ses autres projets d'été ont été annulés. « On est des privilégiés de pouvoir être capables d'avoir cette pause-là. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Moi, je me le permets. Puis j'en avais besoin. »

Je vais bien, parce que je prends du temps. Je ne m'éparpille pas. C'était bien important cet été que je prenne du temps pour moi, que je me repose, parce que physiquement, mentalement, ça "magane". Non, je suis dans une bonne "vibe". Vraiment, la famille, les amis, le monde, la base est tellement importante à ce moment-là.

Émily revenait sur les événements pour la première fois au micro de Marie-Claude Barrette, sur son balado Ouvre ton jeu, il y a quelques semaines à peine. Retrouvez un extrait de cette entrevue dans cet autre article. L'entrevue s'est faite avec beaucoup de délicatesse « C'était inévitable de parler de ce que j'avais vécu les derniers mois avec ce qui s'en venait. Je me suis dit que c'est avec Marie-Claude que je peux vraiment parler et avoir une heure et demie avec elle, prendre mon temps. Je suis arrivée là un peu de reculons. Pas par rapport à elle, mais par rapport à moi. » Finalement, la vague d'amour qu'elle a reçue du public par la suite lui a confirmé qu'elle avait pris la bonne décision.

L'audience n'a pas toujours été de tout repos envers sa famille depuis le faux pas de son partenaire de vie. « À un moment donné, ç'a tellement été violent. Je recevais des messages en privé, genre « tes enfants sont-ils en sécurité? ». C'était d'une violence... C'est démesuré. » Elle rapporte qu'à un certain point, certains internautes sont intervenus auprès des commentaires en disant « On se calme, il n'y a pas mort d'homme. »

À un moment donné, ça s'adoucit, mais c'est sûr que quand tu es dans une grosse tempête médiatique, c'est dur à voir quand tu es dedans, mais c'est sûr qu'un moment donné, tout redescend. Toi, quand tu le vis, tu trouves ça long, mais la vie va tellement vite autour. Les gens nous aiment. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je suis juste là pour dire « ok, ça amène un peu de douceur d'en avoir parlé. ».

La maman profite amplement de son été et prendra chaque chose en son temps, même lorsque le travail de préparation à son rôle de mentor débutera. « Cet automne aussi, je ne m'étourdirai pas non plus. Mais l'année 2025 va repartir en grand, et 2024 sera en arrière. »

Star Académie sera de retour dès l'hiver 2025 sur les ondes de TVA et TVA+.