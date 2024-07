Emily Bégin se confie à Marie-Claude Barrette : « La seule chose qui m'a sauvé, c'est ma famille et mes amis »

Emily Bégin a très rarement abordé en entrevue les derniers évènements concernant son conjoint, Guillaume Lemay-Thivierge.

Par contre, récemment, en entrevue avec Marie-Claude Barrette, elle s'est ouverte de façon très honnête sur la question.

Elle indique d'abord de façon très claire qu'elle n'acceptera pas d'autres situations semblables à la dernière.

« Ce n'est pas de l'énergie que je veux. Je ne veux pas tomber. Moi, il faut que je sois solide à côté de lui, c'est lui qui est à terre présentement », indique la chanteuse et animatrice.

Elle ajoute : « Il survit, mais il est en reconstruction. C'est qui qui est solide à côté de lui? C'est moi. »

Emily précise que son amoureux a beaucoup de volonté. « C'est impressionnant », dit-elle. « C'est un intense, c'est un beau fou, quand il embarque dans quelque chose, il embarque à fond Guillaume, donc il est à fond à là-dedans. C'est très noble. »

« Il a un régime de vie, A1 », enchaîne-t-elle.

Il fallait qu'il fasse ça parce que là, je n'aurais pas suivi.

« La seule chose qui m'a sauvé, c'est ma famille et mes amis », précise-t-elle. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé, si je n'avais pas ma famille et mes amis. J'ai une escouade autour de moi. Même qu'ils ont été rough des fois envers Guillaume, ils ont fait : "Là, elle va partir. Elle est fatiguée". Tu as ben beau aimer cet homme-là, tu n'es pas pour tomber toi aussi... »

« Ça m'amène à penser à moi, ça m'amène à faire : heille, moi, avant Guillaume j'avais des beaux projets que j'ai mis sur pause. Pas que j'étais malheureuse en faisant mes projets avec Guillaume, au contraire, il m'a amenée dans une belle lumière dans ce milieu-là. J'en serai toujours reconnaissante de ce qu'il m'a amené à faire, des beaux projets comme Si on s'aimait. »

Emily Bégin précise que de beaux projets s'en viennent pour elle : « des projets qui me ressemblent. J'étais très émotive quand j'ai reçu ces appels-là. C'est vraiment fait sur mesure pour moi », dit-elle.

On souhaite beaucoup de beau et de doux à Emily Bégin dans le futur!

Voyez son entrevue complète avec Marie-Claude Barrette ici.