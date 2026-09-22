Photo : Émile Bilodeau pose avec son amoureuse enceinte sur un tapis rouge

Lundi soir, sur le tapis rouge du film Pauline Julien : Femme pays, le chanteur Émile Bilodeau a défilé au bras de sa conjointe, Flavie, qui attend leur premier enfant.

Elle donnera naissance au poupon dans les prochaines semaines.

Le couple était resplendissant! Voyez notre photo au bas de l'article.

Très impliqué politiquement, ce n'est pas surprenant de voir l'auteur-compositeur-interprète à la première de ce film briographique sur cette icône musicale et politique québécoise.

Le long métrage suit la chanteuse autant dans ses triomphes sur scène, dans ses prises de position pour l'émancipation du pays du Québec, que dans des moments d'intimité absolue auprès de ses enfants, mais surtout, au cœur de son histoire d'amour incandescente avec Gérald Godin, joué par Patrice Dubois.

Suzanne Clément, qui incarne le rôle-titre du film, a foulé le tapis rouge lundi soir avec son amoureux. Voyez la photo ici.

Pauline Julien : Femme pays prend l'affiche ce vendredi 25 septembre dans les cinémas à travers le Québec.