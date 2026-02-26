Danick Martineau pose avec son amoureuse enceinte

Ce mercredi soir, Crave organisait un événement spécial pour souligner le lancement de la nouveauté Hors réseau : L'Expérience, une aventure dans la nature sauvage vécue par dix audacieuses personnalités. Lisez nos impressions sur cette proposition ici.

À la barre du concept, on retrouve le populaire Danick Martineau, qui était présent pour l'événement.

Il était d'ailleurs fort bien accompagné par son amoureuse Salomé qui a dévoilé son ventre arrondi de future maman.

Voyez-les en photo ci-dessous.

C'est en février que l'on apprenait que le couple attend son premier enfant. Ils annonçaient la grande nouvelle sur les réseaux sociaux ainsi : « Oh surprise!🤭 Bébé Martineau est dans le four. Cuisson terminée en juillet 2026.❤️ » Voyez leur publication ici

Ils sont magnifiques, n'est-ce pas?

Quant à Hors réseau : L'expérience, les épisodes seront lancés à compter du 4 mars sur Crave. Vous ne voulez pas manquer ça!