Danick Martineau annonce une grande nouvelle dans sa vie personnelle

L'humoriste et animateur Danick Martineau a annoncé via ses réseaux sociaux que sa conjointe, l'agente immobilière Salomé Bengoufa Maltais, était enceinte.

« Oh surprise!🤭 Bébé Martineau est dans le four. Cuisson terminée en juillet 2026.❤️ », écrit-il dans une publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Les futurs parents ont pris de superbes photos sur le bord de la plage, ce qui a fait dire à Fabiola N. Aladin : « "On prend tu une photo pour montrer que je vais rester un gros bébé pareil? » Adorable!💜" ».

Son collègue Nuls en chef et Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin, a aussi réagi à la nouvelle : « Cette nouvelle me ravit même si tu m’avais spoilé au tournage des Nuls en chef, j’étais tellement content pour vous que ça m’avait sorti de ma game culinaire qui en général est super solide! Faque je t’en veux un peu pour ça 😅! sincèrement, félicitations, je suis tellement content pour vous ça me fait bien sourire. 🤍😘 ».

Un échange avec Phil Roy nous permet de découvrir que le couple attend une petite fille :

— « Félicitations! Déjà hâte de voir la face du petit Cole Martineau! »

— « c'est une fille, fak Colette?? 😂😂 »

— « Cole pour une fille c’est super beau, sinon, Marie-Philippe, rondelle ou quelque chose de super weird genre Anabelle »

Félicitations aux futurs parents, et bienvenue dans le monde Colette-Caufield Martineau 😂!