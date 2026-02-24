Panique et larmes lancent la première saison de Hors réseau l'expérience

Ils sont 10 courageux à avoir accepté l'invitation de Crave à aller braver les éléments de la nature sauvage, pour les besoins d'une nouvelle aventure haute en couleur intitulée Hors réseau : L'expérience, animée par Danick Martineau. Larguées en plein milieu de la forêt, ces personnalités (découvrez leur identité ici) qui n'ont jamais passé cinq minutes sans leur cellulaire devront trouver comment survivre, se repérer, manger et s'abriter en plein coeur du territoire de Kenauk Nature en Outaouais, d'une superficie de 265 km carrés. Les larmes et la panique monteront rapidement...

Le but du jeu? Dans un premier temps, les joueurs et les joueuses ont comme mission de se retrouver entre eux, à l’aide seulement de leur instinct et de leur carte. Ensuite, ensemble, ils devront réussir une série d’épreuves afin de mettre la main sur des capsules contenant toutes une partie du grand prix de 25 000 $. Les participants et les participantes devront ainsi peaufiner leurs aptitudes sociales et faire preuve de témérité pour avancer dans le jeu. Au terme de ce périlleux trajet, ceux et celles qui sont toujours dans la course vont avoir une décision ultime à prendre : choisiront-ils le bien commun ou leurs intérêts personnels?

Dans ce contexte périlleux, les premiers enjeux ne tardent pas à survenir, comme nous avons pu le voir dans les deux premiers épisodes que nous avons visionnés en primeur. La plupart de ces influenceurs et artistes n'ont jamais regardé une carte en papier de leur vie ni même utilisé une boussole. La base vous me direz? Peut-être, mais dans le feu de l'action, les choses peuvent paraître bien compliquées. La perte de tous les repères, la solitude et les moustiques vont d'ailleurs ajouter des enjeux de taille à cette joute sauvage, déjà franchement difficile.

Les deux premiers épisodes nous permettent de suivre chacun des concurrents, alors qu'ils doivent d'abord installer leur abri pour la nuit, puis partir à la recherche de leurs complices dans le jeu. Certains réussiront mieux que d'autres, et ce ne sont pas ceux que vous imaginez. Par contre, ceux qui y arrivent moins bien, on pense à Éléonore Lagacé, Joanie Grenier ou Amorella Longa, vont trouver le temps TRÈS long! Les égos seront secoués, l'estime ébranlée, et plusieurs songeront à abandonner. Est-ce que les 10 personnalités vont se rendre jusqu'à la fin du défi? Après deux épisodes, rien n'est moins sûr!

En ce sens, la voix de Danick Martineau agit tel un véritable mirage dans le désert. Plusieurs s'accrocheront à ses mots rassurants, alors qu'il leur proposera des défis pour obtenir des indices qui leur permettront d'avancer dans le jeu. Ces indices entraîneront plusieurs retrouvailles qui font du bien. À cet égard, Hors réseau : L'expérience devient la meilleure illustration de l'importance d'autrui dans notre société. Privées de contact, ces 10 personnalités semblent complètement dépourvues, mais aussitôt réunies, elles reprennent vie. Pendant ce temps, les téléspectateurs, confortablement installés dans leurs salons, seront ravis de ce captivant divertissement et voudront absolument savoir ce qu'il adviendra de ces intrépides explorateurs. Voilà une nouveauté que vous ne voulez pas manquer!

Les 9 épisodes de 60 minutes de Hors réseau : L'expérience seront lancés dès le 4 mars sur Crave en français.