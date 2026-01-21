Voici les 10 personnalités qui participeront à la nouvelle téléréalité animée par Danick Martineau

Alors qu'on dévoilait la semaine dernière la bande-annonce de la nouvelle téléréalité de Crave intitulée Hors réseau, voilà que la plateforme annonce aujourd'hui l'identité des 10 personnalités intrépides qui y participeront.

Rappelons d'abord le concept : Dix personnalités connues ayant une forte présence numérique sont déposées seules, en forêt, sur un immense territoire inhabité. Munis uniquement d’une radio et d’équipement de base, ils vont vivre une expérience sociale de déconnexion, isolé sans téléphone ni réseaux sociaux. Ils devront dans un premier temps trouver les autres participants, puis ensemble réussir une série d’épreuves qui leur permettra de mettre la main sur des cylindres contenant tous une partie du grand prix en argent. Les participants devront collaborer puisque chacun d’eux devra avoir un de ces cylindres en main pour prendre part à la dernière phase de l’aventure - l’évacuation. Périple ultime permettant aux participants de sortir de la forêt et retrouver le réseau, l’évacuation fait appel à leur endurance puisque le grand prix sera composé des montants contenus dans les cylindres qu’ils auront réussis à amener au point de sortie. Au terme de ce périlleux trajet, les participants toujours dans la course auront une ultime décision à prendre pour attribuer le grand prix. Choisiront-ils le bien commun ou leurs intérêts personnels?

Ça promet n'est-ce pas? D'autant plus qu'on retrouvera le sympathique Danick Martineau à l'animation. Le concept nous rappelle vaguement l'émission Expédition extrême, que nous aimions beaucoup.

Les courageux artistes qui y participeront sont les suivants : Antoine Olivier Pilon, Pascale de Blois, Éléonore Lagacé, Kevins-Kyle Lambert et Marylène Gendron, Amorella Lenga, Brendan Mikan, Charles-Antoine Des Granges, Joanie Grenier et Sam-Éloi Girard.

Plusieurs parmi ceux-ci sont des influenceurs qui rejoignent des millions de personnes par semaine avec leurs vidéos.

Serez-vous au rendez-vous?

📺 HORS RÉSEAU : L'EXPÉRIENCE sera présentée des le 4 mars sur Crave.