Voyez les images de la nouvelle téléréalité animée par Danick Martineau

Après avoir été éliminé au premier tour dans le cadre de la compétition culinaire loufoque Nuls en chef, Danick Martineau dévoile des images de son nouveau projet, qui verra le jour en mars.

En effet, dans Hors réseau : l'expérience, 10 participants seront livrés à eux-mêmes en forêt, sur un immense territoire inhabité. Zéro moyen de communication. Une seule façon de s'en sortir : se retrouver.

Danick Martineau en sera l'animateur, comme on peut le voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Ce sont 10 personnalités connues qui se prêteront au jeu. Leur identité n'a toutefois pas encore été annoncée. Qui aimeriez-vous retrouver dans ce contexte?

Nous en saurons plus ultérieurement.

📺 Hors Réseau: L’Expérience | Dès le 4 mars sur Crave en français