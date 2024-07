Claudette Dion revient sur son visionnement surprenant du documentaire sur Céline Dion

Les proches de Céline Dion vivent secrètement avec la connaissance des symptômes de la maladie de la mégastar depuis nombre d'années maintenant.

Pour Claudette Dion, avec qui nous nous sommes entretenus sur le tapis rouge de la pièce Moi... et l'autre ce jeudi soir, la sortie de ce documentaire, même s'il est bouleversant, représentait aussi une vérité qui éclate enfin au grand jour. C'est ce dont elle discutait avec Patrick Norman et sa conjointe, qui lui disaient, comme de nombreux fans, avoir été très émus par le témoignage bouleversant de la chanteuse.

Claudette se remémorait d'ailleurs un souvenir, qui témoigne de l'impact de la maladie qui se fait sentir depuis bien longtemps sur sa petite sœur : « Un moment donné, elle avait tellement la jambe tordue que je l'ai aidé à mettre ses bottes. Elle ne voulait pas le dire à René, pour ne pas que René s'inquiète. »

Reste qu'écouter le travail réalisé par Irene Taylor ne fut pas moins douloureux pour la famille, au contraire. « J'ai assez braillé! », disait la bienveillante chanteuse.

Même pour eux, qui savaient à quoi s'attendre, la finale saisissante de Je suis : Céline Dion s'est vécue de manière assez surprenante.

« On le savait [que ce serait intense]. On avait vu des petites affaires. [Céline] a dit, "Je vais me rendre jusqu'au bout." On était rassurés de savoir qu'elle allait le faire. Mais grave de même, on ne pensait pas que ça allait se faire. »

La femme de cœur semblait surtout émue et fière de sa cadette, répondant du même coup aux rares détracteurs ayant critiqué les intentions du documentaire. « Même si c'est douloureux [à écouter], on le sait que la raison est bonne. Ce n’est pas pour avoir l'air star, c'est pas vrai, zéro. Elle a bien fait ça franchement. Elle est allée jusqu'au bout de son engagement. C'est une championne. »

