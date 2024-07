Une rémission douloureuse pour Patrick Norman

À la mi-juin, la chanteuse et musicienne Nathalie Lord nous apprenait, via les médias sociaux de son conjoint Patrick Norman, que ce dernier avait subi une intervention chirurgicale à l'épaule, mais qu'il se portait bien.

Croisé sur le tapis rouge de la première de Moi... et l'autre au Théâtre du Vieux-Terrebonne, le couple d'inséparables nous donnait de ses nouvelles. En apparence, avec son énergie habituelle, l'artiste semblait bien remis de son opération.

Mais derrière son sourire, les aléas de la réhabilitation sont toujours d'actualité. « C'est très douloureux. », nous confiait-il d'emblée au sujet de son épaule.

Ça fait mal longtemps. Ça m'empêche de jouer. Ça demande beaucoup de patience.

Avec une pointe d'humour, le chanteur explique que la cause de sa blessure, c'est originalement de « vivre longtemps ». Il ajoutait plus sérieusement que l'inconfort avait commencé suite à une chute à vélo il y a un certain moment, mais s'exacerbait à l'effort « depuis, ça s'accentue à force de jouer de la guitare dans la même position tout le temps ».

« Il faut prendre le temps », disait Nathalie Lord, avec beaucoup d'optimisme.

Même si la rémission d'une intervention des tendons comme il a vécue peut prendre du temps, l'été s'annonce tout de même coloré pour les deux passionnés de musique. « On a un été plus relax, mais on a quand même quelques spectacles. On ne part pas en tournée de l'été à faire 4-5 shows de suite. On en fait un après ça, après ça un autre un peu plus doucement. On va engager des musiciens. Et c'est surtout à l'automne qu'on recommence. »

On lui souhaite de continuer à reprendre du mieux rapidement!

Patrick Norman sera en spectacle ce samedi à Mont-Tremblant. Voyez l'ensemble de ses dates de spectacle sur le site ici.