Christine Morency répond à la critique virulente de Denise Bombardier sur son compte

Récemment, Denise Bombardier a critiqué de façon assez virulente l'émission LOL : Qui rira le dernier? (tous les détails ici) dans laquelle un groupe d'humoristes est enfermé dans une pièce pendant six heures et ne peut pas rire des blagues d'autrui au risque de se faire éliminer. Le dernier joueur restant remporte 100 000 $ pour la cause de son choix.

La chroniqueuse et romancière s'en est notamment prise à Christine Morency, l'une des participantes de l'émission d'Amazon Prime. « Elle est fâchée parce que j'ai pété à la télé », indiquait la principale intéressée lors de son passage à Véronique et les Fantastique ce mercredi.

C'est en tâchant de faire décrocher Arnaud Soly que l'humoriste lui a effectivement pété au visage. Vous pouvez revoir ce moment hilarant au bas de l'article.

Christine Morency se dit fière de désormais faire partie du « club très sélect des détestés de Denise Bombardier ».

« Elle a écrit un article pour m'haïr et elle en a parlé pendant 13 longues minutes à la radio avec Richard Martineau », indique-t-elle comme mise en situation.

Dans son entretien à la radio, Denise Bombardier dit : « Elle a fait l'effort de déféquer ». Christine Morency réplique à cela en disant : « Je pense que c'est cette phrase-là que je vais me faire tatouer sur le pourtour. Je trouve ça beau, c'est de la poésie. »

L'humoriste indique également que Denise Bombardier aurait « fait la palette » dans un jeu comme LOL où il faut s'abstenir de rire. « Elle serait riche ma chum! »

Elle termine en disant : « Denise, si tu m'entends, je le sais que tu es fâchée, je sais que ça ne se fait pas de péter dans face du monde, mais c'est un gag. [...] Des beaux bisous ma Denise, je t'aime! »

