Christine Beaulieu en deuil

L'actrice Christine Beaulieu, qu'on peut voir actuellement dans L'oeil du cyclone, a révélé mercredi que sa maman était décédée.

Sur ses réseaux sociaux, elle écrivait ceci : « Le lundi 4 mars dernier, au petit matin, notre maman a rendu son dernier souffle. Nous étions à ses côtés, ses 4 filles et son mari. Ce moment restera gravé à jamais dans mon cœur. Maman était une personne magique, elle savait être heureuse, elle aimait profondément la vie, elle chérissait ce qu’elle avait et n’enviait pas ce qu’elle n’avait pas. Elle était intelligente, réjouissante, crampante, festive, drôle, franche, fidèle, aimante… Devant elle, avec elle, j’étais toujours en relation avec ce qui compte vraiment. Elle est partie trop tôt. Elle me manque déjà. 🤍💫🕊️

Sur cette photo, elle fait l’ange dans la neige pour faire rire ses petits enfants. Vous étiez nombreux à l’aimer. Que le son de son rire émerge de cette image et nourrisse vos souvenirs. »

Nous envoyons nos plus sincères condoléances à Christine Beaulieu et sa famille.